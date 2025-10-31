Taxas de juros recuam após alta na véspera e com Pnad dentro do esperado

Os juros futuros têm leve baixa na manhã nesta sexta-feira, 31, enquanto o dólar e rendimentos dos Treasuries rondam a estabilidade, com viés de baixa nos mais longos. As taxas curtas também recuam, após a taxa de desocupação no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ter ficado em 5,6% no trimestre encerrado em setembro, praticamente em linha com a mediana das estimativas (5,5%) do mercado financeiro.

Às 9h22, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedia para 13,890%, de 13,926% no ajuste anterior.