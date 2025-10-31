Taxa de desocupação no Brasil fica em 5,6% em setembro, revela IBGE

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em setembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número ficou ligeiramente acima da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 5,5%, com intervalo entre 5,4% e 5,8%.

Os dados oficiais constam na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada pelo IBGE nesta sexta.