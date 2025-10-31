Petrobras reduz preço do gás natural em 1,7%, em média, a partir do sábado

A Petrobras informou que, conforme os contratos acordados com as distribuidoras, os preços de venda da molécula de gás serão atualizados a partir deste sábado, 1º de novembro, com redução média de cerca de 1,7% em relação ao trimestre anterior.

Os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação, para cima ou para baixo, às oscilações do preço do petróleo Brent e da taxa de câmbio do dólar para o real.