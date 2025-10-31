Governo federal publica edital de R$ 200 mi para retomada de obras da ferrovia Transnordestina

O trecho, identificado como Lote SPS 04, faz parte do traçado estratégico que liga Salgueiro ao Porto de Suape e abrange também os municípios de Sertânia e Buíque. A retomada do ramal pernambucano foi incluída no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A expectativa é que as obras deste lote gerem aproximadamente 6 mil empregos diretos e indiretos, com um prazo de contrato estipulado em 57 meses.

O governo federal lançou, nesta sexta-feira, 31, o edital para a retomada das obras da Ferrovia Transnordestina, em Pernambuco. A licitação prevê um investimento de R$ 200 milhões para a execução das obras em um trecho de 73 quilômetros entre os municípios de Custódia e Arcoverde.

Em Pernambuco, 179 quilômetros da ferrovia já estão concluídos, o que representa 38% do total da obra no Estado. Os editais dos trechos SPS 05 e SPS 07 serão lançados no próximo ano, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, que participou do lançamento de hoje. Também estiveram presentes os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e das Comunicações, Frederico Siqueira.

A Transnordestina é considerada o principal projeto estruturante do governo federal na Região Nordeste, com um investimento total estimado em R$ 14,9 bilhões. A ferrovia completa terá mais de 1,2 mil quilômetros de extensão, ligando Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE), com o ramal pernambucano estendendo-se até o Porto de Suape, atravessando um total de 53 municípios.

O objetivo do projeto é reduzir os custos logísticos, ampliar a capacidade de escoamento de mercadorias, como grãos e minérios, e estimular o desenvolvimento econômico de toda a região.