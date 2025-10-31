Correção: Volkswagen terá versões híbridas para todos os novos modelos a partir de 2026

A matéria publicada anteriormente contém uma informação errada no primeiro parágrafo. A Volkswagen não confirmou que vai produzir em São Bernardo do Campo o seu primeiro híbrido flex, mas sim um dos primeiros modelos da tecnologia. Segue abaixo o texto corrigido. A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira, 31, que a partir do ano que vem todos os novos modelos desenvolvidos e produzidos pela marca alemã na América do Sul terão versões híbridas. A montadora também confirmou que vai produzir em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, um de seus primeiros modelos híbrido flex, cujo motor convencional a combustão interna pode ser abastecido tanto com etanol quanto com gasolina.

O portfólio da Volkswagen terá desde híbridos leves, em que um pequeno motor elétrico auxilia o motor a combustão, a híbridos plug-in, no qual a bateria do propulsor elétrico é recarregada na tomada. A Volkswagen recebeu crédito de R$ 2,3 bilhões do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o desenvolvimento de novas tecnologias de eletrificação. O montante também inclui a linha do BNDES de apoio às exportações, assim como recursos a projetos de tecnologias avançadas de assistência ao condutor (ADAS, na sigla em inglês). O anúncio foi feito durante cerimônia na fábrica da Volks em São Bernardo do Campo, com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. A Volkswagen está investindo R$ 20 bilhões na América do Sul até 2028, sendo R$ 16 bilhões apenas no Brasil. O ciclo de investimentos prevê 21 novos veículos para a região, dos quais dez já foram lançados. "A partir de 2026, todo novo Volkswagen desenvolvido pela nossa engenharia e fabricado na região América do Sul terá versões eletrificadas. Teremos uma solução completa, democratizando a eletrificação e o acesso a tecnologias avançadas de segurança, conectividade e inteligência artificial", declarou o presidente e CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom.