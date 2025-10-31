Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colômbia abre mercado para farinha de origem animal do Brasil

Colômbia abre mercado para farinha de origem animal do Brasil

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Brasil poderá exportar farinha de sangue bovino para a Colômbia, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), em nota conjunta. O insumo, de alto teor proteico, é utilizado na produção de ração. "A Colômbia tem cerca de 52 milhões de habitantes e estima-se que mais da metade das famílias têm pelo menos um animal de estimação, o que representa importante mercado para produtores brasileiros do setor", avaliam as pastas.

O Brasil exportou cerca de US$ 863 milhões em produtos agropecuários para a Colômbia em 2024, sobretudo de papel e celulose, açúcar refinado, café e rações para animais, segundo os ministérios.

No ano, até o momento, o País alcançou 171 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar