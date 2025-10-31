BC: dívida bruta do governo geral (DBGG) fica em 78,1% do PIB em setembro, de 77,5% em agosto

Pelo conceito do Fundo Monetário Internacional (FMI), a DBGG passou de 91% do PIB em agosto para 90,5% no mês passado. O BC começou a divulgar a estatística este ano.

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 77,5% em agosto para 78,1% em setembro, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 31. Em valores nominais, passou de R$ 9,620 trilhões para R$ 9,748 trilhões.

O pico da série da dívida bruta no critério do BC foi alcançado em dezembro de 2020 (87,6%), devido às medidas fiscais adotadas no início da pandemia de covid-19. No melhor momento, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.

A DBGG que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o BC e as empresas estatais é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do País. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) que leva em conta as reservas internacionais do Brasil aumentou de 64,2% do PIB em agosto para 64,8% em setembro. Em reais, atingiu R$ 8,087 trilhões.