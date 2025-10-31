BC: déficit nominal do setor público soma R$ 1,018 trilhão em 12 meses até setembro

O déficit nominal acumulado em 12 meses pelo setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) superou a marca de R$ 1 trilhão em setembro de 2025, pela primeira vez desde novembro de 2024, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira.

O rombo atingiu R$ 1,018 trilhão, o equivalente a 8,16% do Produto Interno Bruto (PIB). Em agosto, era de R$ 969,627 bilhões, ou 7,81% do PIB. No acumulado de janeiro a setembro de 2025, o déficit nominal é de R$ 763,914 bilhões, ou 8,13% do PIB. O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.