Bancos iniciam mutirão de renegociação de dívida no sábado, em cenário de inadimplência em alta

Um grupo de mais de 160 instituições financeiras abre no sábado, 1º de novembro, um mutirão de renegociação de dívidas, em meio ao avanço recente da inadimplência no Brasil. A iniciativa é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), do Banco Central do Brasil, da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e dos Procons.

Os consumidores poderão renegociar dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial, consignado e outras modalidades.