Zona do euro: índice de sentimento econômico sobe a 96,8 em outubro

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu para 96,8 pontos em outubro, ante 95,6 pontos em setembro, segundo pesquisa divulgada pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), nesta quinta-feira, 30.

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço marginal do índice a 95,7 pontos em outubro. O dado de setembro foi levemente revisado para cima, de 95,5 pontos originalmente.