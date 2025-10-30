Zona do euro: índice de sentimento econômico sobe a 96,8 em outubro
O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu para 96,8 pontos em outubro, ante 95,6 pontos em setembro, segundo pesquisa divulgada pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), nesta quinta-feira, 30.
O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço marginal do índice a 95,7 pontos em outubro. O dado de setembro foi levemente revisado para cima, de 95,5 pontos originalmente.
Apenas a confiança do consumidor avançou -14,9 pontos em setembro para -14,2 pontos em outubro, confirmando leitura preliminar, enquanto a do setor industrial subiu de -10,1 para -8,2 pontos no mesmo período e a de serviços aumentou de 3,7 para 4 pontos.
*Com informações da Dow Jones Newswires.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente