Petrobras/Magda: campo de Búzios estabilizou a produção diária em 1 milhão de barris

Autor Agência Estado
A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reforçou há pouco a mensagem da importância do projeto de Búzios para a estatal. "Temos uma grande notícia. O campo de Búzios estabilizou a produção diária em 1 milhão de barris", disse, na OTC Brasil 2025.

Em agosto, a plataforma já tinha atingido a marca, mas somando a produção de petróleo e gás.

"Já já vamos chegar a 1,5 milhão de barris e, quem sabe, em 2 milhões bpd", acrescentou.

A executiva e uma comitiva da estatal receberam o Distinguished Achievement Award pelo projeto Búzios 7. A premiação é voltada ao setor de energia offshore e reconhece "indivíduos e organizações que geram impacto duradouro na indústria". A entrega da homenagem foi feita na programação de encerramento da conferência OTC Brasil 2025, realizada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), no Rio de Janeiro.

