Petrobras/Magda: campo de Búzios estabilizou a produção diária em 1 milhão de barris

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reforçou há pouco a mensagem da importância do projeto de Búzios para a estatal. "Temos uma grande notícia. O campo de Búzios estabilizou a produção diária em 1 milhão de barris", disse, na OTC Brasil 2025.

Em agosto, a plataforma já tinha atingido a marca, mas somando a produção de petróleo e gás.