Marcopolo encerra 3º tri com lucro de R$ 329,6 milhões, queda de 1,8% ante 3º tri

A Marcopolo encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 329,6 milhões, o que representa uma redução de 1,8% em relação ao apurado no mesmo intervalo de 2024. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) totalizou R$ 419,8 milhões no período, queda de 9,9% em um ano. A margem Ebitda caiu 3,3 pontos porcentuais (p.p.), passando de 20,1% para 16,8% entre os períodos.

Já a receita operacional líquida da empresa cresceu 8,2% no terceiro trimestre frente ao mesmo trimestre de 2024, para R$ 2,505 bilhões. Segundo a companhia, o crescimento reflete uma melhor performance das operações externas, com ampliação de volumes e melhor mix de vendas, tanto nas exportações como no conjunto das operações internacionais. Já no mercado interno, houve queda de receita, explicada pela queda de volumes. O resultado financeiro líquido ficou positivo em R$ 33 milhões, ante um resultado positivo de R$ 23 milhões registrados no terceiro trimestre de 2024. Por sua vez, o endividamento financeiro líquido totalizou R$ 1,278 bilhão no encerramento de setembro. Desse total, R$ 1,208 bilhão são provenientes do segmento financeiro (Banco Moneo) e R$ 69,5 milhões do segmento industrial. Produção