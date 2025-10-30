Lula defende explorar Margem Equatorial diante de 'celeuma': 'Não é possível abrir mão'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que há uma "celeuma no Brasil" quanto à exploração de petróleo na Margem Equatorial, na bacia do rio Amazonas. Lula defendeu a pesquisa por parte da Petrobras na região e afirmou que "não é possível ninguém abrir mão do combustível fóssil do dia para a noite" e que "é preciso construir o fim da utilização do combustível fóssil". "Tem uma celeuma no Brasil sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial. Foi dada licença do Ibama para que a Petrobras comece a fazer pesquisa. Tenho dito que não é possível ninguém abrir mão do combustível fóssil do dia para a noite", declarou o presidente, em reunião com representantes da Mercedes-Benz no Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira, 30.

E completou: "É preciso construir o fim da utilização do combustível fóssil. Por isso precisamos pesquisar a Margem Equatorial com o cuidado que o meio ambiente, com a responsabilidade que o Brasil tem de mostrar ser o País mais perfeito do ponto de vista da transição energética no mundo." A reunião foi fechada à imprensa, mas a Secretaria de Comunicação Social da Presidência divulgou a gravação do encontro. Também participaram o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do Trabalho, Luiz Marinho. Lula questionou Silveira sobre a política de biocombustíveis logo após falar sobre a Margem Equatorial. O ministro disse que "o biocombustível é para o Brasil o que o petróleo é para a Arábia Saudita". Segundo ele, "o equilíbrio entre as políticas públicas do petróleo e do biocombustível é que faz com que o Brasil chegue à COP de forma altiva, mostrando que Brasil é grande protagonista da descarbonização do planeta". Sobre a Margem Equatorial, Silveira disse que "o petróleo não é questão de oferta, é de demanda".

"Enquanto o mundo demandar petróleo, Brasil não pode abrir mão da riqueza, desse mineral importante, para continuarmos a combater a miséria, a fome, entregando o País com o legado que o senhor (Lula) tem entregado", declarou o ministro. 'Mais que uma empresa de petróleo' Lula disse que a Petrobras "é mais que uma empresa de petróleo" e "vai se transformar, com o tempo, em uma empresa de energia".