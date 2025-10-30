International Paper registra prejuízo inesperado de US$ 426 milhões e decepciona com receita
A International Paper teve prejuízo líquido de US$ 426 milhões no terceiro trimestre de 2025, uma queda em relação ao lucro de US$ 111 milhões registrados em igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 30.
No resultado com ajustes, a fabricante norte-americana de papel e celulose registrou prejuízo por ação de US$ 0,43 no terceiro trimestre, bem abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, de lucro US$ 0,57, e do lucro de US$ 0,33 registrados no mesmo período de 2024.
A receita líquida ficou em US$ 6,22 bilhões, também aquém do consenso da FactSet, de US$ 6,73 bilhões.