International Paper registra prejuízo inesperado de US$ 426 milhões e decepciona com receita

A International Paper teve prejuízo líquido de US$ 426 milhões no terceiro trimestre de 2025, uma queda em relação ao lucro de US$ 111 milhões registrados em igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 30.

No resultado com ajustes, a fabricante norte-americana de papel e celulose registrou prejuízo por ação de US$ 0,43 no terceiro trimestre, bem abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, de lucro US$ 0,57, e do lucro de US$ 0,33 registrados no mesmo período de 2024.