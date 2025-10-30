Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China vai ajustar medidas tomadas em resposta a tarifas dos EUA, diz Ministério do Comércio

A China vai ajustar as medidas adotadas em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira (30) o Ministério do Comércio. A decisão faz parte de um conjunto de ações anunciadas após o encontro entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump em uma reunião presencial em Busan, na Coreia do Sul.

O governo chinês comunicou que suspenderá por um ano as medidas de controle de exportações implementadas em 9 de outubro, que incluíam restrições às terras-raras, e pausará contramedidas relacionadas às investigações da Seção 301. Também será interrompida a cobrança de taxas portuárias, em reciprocidade à decisão dos EUA de suspender uma investigação sobre o setor naval chinês.

Pequim ainda afirmou ter chegado a um consenso com Washington sobre a cooperação no controle do fentanil e confirmou que os EUA reduzirão em 10 pontos porcentuais as tarifas ligadas ao tema.

O Ministério do Comércio acrescentou que a China buscará resolver adequadamente as questões envolvendo o TikTok no âmbito das negociações bilaterais. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

EUA TRUMP CHINA

