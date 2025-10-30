Ceron: dado o andamento orçamentário, seria impossível contingenciar por centro da meta em 2025

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quinta-feira, 30, que seria impossível contingenciar o Orçamento de 2025 pelo centro da meta fiscal a esta altura da execução fiscal. "Dado o andamento da execução orçamentária, é impossível fazer uma alteração no relatório bimestral para ter que mirar formalmente para o centro da meta", afirmou. Ele não quis responder a perguntas de jornalistas, entretanto, sobre se o governo quer mudar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para deixar explicito que deve perseguir o piso da meta fiscal.

Para Ceron, sempre há empoçamento de recursos no governo, o que faz com que o resultado primário seja menos pior, ou mais próximo do centro da meta. Segundo ele, a execução orçamentária indica um cumprimento da meta fiscal, mas o quão próximo do centro vai depender do empoçamento no fim do ano. "Sempre tem uma não execução de despesas que acaba puxando o resultado entre R$ 10 e R$ 20 bilhões de reais ao longo da série histórica", disse. Sobre as medidas de revisão de gastos públicos aprovados na Câmara dos Deputados na quarta-feira, que alterou regras sobre o seguro-defeso, o Tesouro avalia que haverá impacto na expectativa de R$ 15 bilhões, mas de pouca relevância. Ainda será necessário um calculo especifico. Medidas para compensação da queda da MP do IOF