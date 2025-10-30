Cautela pós-Fed e com acordo EUA-China limita alta do Ibovespa por minério e Vale

Após três fechamentos recordes, o Ibovespa abriu em queda nesta quinta-feira, 30, mas passou a testar alta perto das 11 horas. Em Nova York, as bolsas caem. Além da cautela depois da decisão da quarta-feira do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), investidores repercutem o acordo comercial sino-americano, que pouco anima. No Japão e na zona do euro, os juros foram mantidos no nível atual. Ainda ficam no foco os balanços de algumas big techs nos Estados Unidos, decisão sobre juros na zona do euro e o resultado dentro do previsto do Bradesco, além do Caged. Ontem, o Fed sinalizou possível pausa no ciclo de cortes de juros em dezembro, após realizar um segundo corte seguido de 25 PB dos juros dos Fed Funds, à faixa de 3,75% a 4,0% ao ano.

"Há incerteza sobre como se dará a trégua comercial sino-americana. E pode ser que o Fed não corte juros em dezembro", diz Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, ao justificar o movimento negativo nos ativos brasileiros, bem como no exterior. Entre os balanços, o Bradesco informou ontem após o fechamento da B3, lucro líquido recorrente de R$ 6,2 bilhões no terceiro trimestre de 2025, aumento de 18,8% em 12 meses e de 2,3% frente ao segundo trimestre. Porém, houve salto de dois dígitos das despesas com provisões (PDD). As ações do banco caem perto de 4%. Outro ponto de atenção é o sinal de alívio na inflação e a expectativa de aceleração no Caged de setembro. O dado de emprego será informado às 14h30. Já o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) caiu 0,36% em outubro, após subir 0,42% em setembro, conforme a Fundação Getulio Vargas (FGV). A queda foi mais intensa do que a mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de recuo de 0,23%. Quanto ao acordo entre China e EUA, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que reduzirá as tarifas de importação sobre produtos chineses de 57% para 47%, após se reunir com o líder da China, Xi Jinping.