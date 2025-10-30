BCE mantém juros pela 3ª vez seguida, com inflação sob controle e após PIB acima do esperado

Após concluir reunião de política monetária, o BCE manteve sua taxa de depósito em 2%, a de refinanciamento em 2,15% e a de empréstimos em 2,40%, em decisão que veio em linha com a previsão de analistas.

O Banco Central Europeu (BCE) deixou nesta quinta-feira, 30, suas principais taxas de juros inalteradas pela terceira vez seguida, visto que a inflação da zona do euro permanece sob controle e na esteira de dados de crescimento melhores do que o esperado.

Antes de pausar seu ciclo de relaxamento monetário, em julho, o BCE havia reduzido juros em oito ocasiões, em um processo que teve início em meados do ano passado.

A manutenção dos custos dos empréstimos vem após pesquisa recente apontar que a taxa anual de inflação ao consumidor da zona do euro segue bem próxima da meta oficial de 2% do BCE. Em setembro, a taxa foi de 2,2%.

Levantamento da Eurostat de mais cedo, por sua vez, mostrou que o Produto Interno Bruto (PIB) do bloco cresceu 0,2% no terceiro trimestre ante o segundo, um resultado tímido, mas que superou a previsão de analistas, de ligeiro acréscimo de 0,1%.