BB/Tarciana Medeiros: Somos o único banco do sistema financeiro que não está fechando agências

O Banco do Brasil é o único banco do sistema financeiro que não fechou nenhum ponto de atendimento nos últimos dois anos, disse a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em um evento de tecnologia da instituição na tarde desta quinta-feira, 30.

"Acreditamos que uma de nossas fortalezas é a rede física. E essa rede precisa se transformar, mas ela tem de existir", afirmou Tarciana. "O brasileiro gosta de ir na casa da gente, gosta de ir no banco, gosta de ir na loja do Magalu", citou a executiva. A executiva participou de um debate em que estava também a presidente do conselho do Magazine Luiza, Luiza Trajano.