Vendas da Danone aumentam 0,73% no 3º trimestre, para US$ 8 bilhões

Em termos orgânicos, as vendas cresceram 4,8% no terceiro trimestre, disse a Danone. Analistas esperavam um aumento de 4,3%. As ações da Danone na Euronext Paris fecharam quase estáveis nesta quarta, com pequeno ganho de 0,03%.

A Danone, empresa francesa do setor de lácteos, registrou vendas de 6,876 bilhões de euros (cerca de US$ 8 bilhões) no terceiro trimestre deste ano, informou, na terça-feira, 28, a companhia. O resultado representa aumento de 0,73% ante o reportado em igual período de 2024, de 6,826 bilhões de euros (1 euro = US$ 1,166), e ficou em linha com a expectativa de analistas, de 6,87 bilhões de euros.

Em comunicado, a companhia afirmou que o aumento nas vendas foi impulsionado por volumes fortes. Os volumes subiram 3,2%, enquanto os preços aumentaram 1,6%.

Na região da China, Ásia Setentrional e Oceania, as vendas orgânicas no terceiro trimestre cresceram 13,8% em relação a igual período do ano anterior, devido principalmente a um aumento de 15,1% nos volumes de vendas. A Danone informou que cresceu em todas as categorias na região, com a demanda por fórmula infantil e nutrição médica impulsionando as vendas de nutrição especializada.

Enquanto a Danone avança na China, o crescimento na América do Norte continua estagnado. As vendas orgânicas na região aumentaram 1,5% no terceiro trimestre, em comparação com um crescimento de 5,8% no mesmo período do ano passado. Na América Latina, houve aumento de 4,3%, apesar de uma queda de 2,3% nos volumes.

Para todo o ano fiscal de 2025, a companhia reiterou sua estimativa de crescimento de 3% a 5% nas vendas orgânicas.