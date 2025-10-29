UBS lucra mais que o esperado no 3º trimestre

O UBS divulgou nesta quarta-feira (29) que teve lucro líquido de US$ 2,48 bilhões no terceiro trimestre de 2025, 74% maior do que o ganho de US$ 1,425 bilhão registrado em igual período do ano passado. O resultado superou a expectativa de analistas, que previam lucro de US$ 1,29 bilhão, de acordo com consenso fornecido pelo próprio banco suíço. A receita do UBS, que adquiriu o Credit Suisse em 2023, subiu 3,5% na mesma comparação, a US$ 12,76 bilhões, também acima do consenso do mercado, de US$ 11,99 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires.