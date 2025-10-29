TCU aprova solução consensual sobre fim do contrato entre Fiocruz e Consórcio NCPFI-RJ

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou hoje a proposta de solução consensual referente à rescisão de um contrato de locação sob medida (Built to Suit, na sigla em inglês) firmado entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Consórcio NCPFI-RJ, na condição de locador.

O contrato foi assinado em agosto de 2022, mais de 200 dias após a homologação do certame, ocorrida em dezembro de 2021. A demora na assinatura foi justificada pelo consórcio vencedor pela necessidade de completar a estrutura financeira do projeto, citando dificuldades macroeconômicas. Posteriormente, o consórcio vencedor chegou a solicitar a suspensão temporária do contrato, condicionando o retorno à obtenção de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).