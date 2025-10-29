TCU aponta irregularidade em MP de 2024 com benefício tributário para navios-tanque

O Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu nesta quarta-feira, 29, que há irregularidades na edição da Medida Provisória de 2024 (nº 1.255) que incentiva a aquisição de navios-tanque de navios construídos no Brasil. A Corte de Contas deu ciência ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil de que a criação ou ampliação de benefícios de natureza tributária com efeitos fiscais postergados contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Isso porque os efeitos são adiados para exercícios financeiros futuros, sem "adequada comprovação de sua compatibilidade com o objetivo da sustentabilidade intertemporal das contas públicas", de acordo com a conclusão. O "dar ciência" tem cárter vinculante.