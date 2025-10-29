Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santander lucra um pouco mais que o esperado no 3º trimestre

Santander lucra um pouco mais que o esperado no 3º trimestre

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santander teve lucro líquido de 3,5 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2025, 8% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 29. O resultado ficou levemente acima das expectativas de analistas, que previam lucro de 3,43 bilhões de euros entre julho e setembro.

A receita total do maior banco da Espanha somou 15,27 bilhões de euros no trimestre, representando alta de 1% em relação a um ano antes e praticamente em linha com o consenso do mercado, de 15,30 bilhões de euros.

O banco com sede em Madri registrou 2,93 bilhões de euros em provisões para empréstimos inadimplentes no trimestre, valor 2% menor do que o de igual intervalo de 2024 e um pouco abaixo da projeção de analistas.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar