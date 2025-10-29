Santander: Brasil mantém posto e tem segundo maior resultado do grupo no mundo

O lucro do Santander Brasil foi novamente o segundo maior do grupo no mundo, atrás apenas da Espanha. Nos primeiros nove meses de 2025, o ganho no Brasil somou 1,771 bilhão de euros, só abaixo dos 2,837 bilhões de euros da matriz. No total, o resultado do grupo espanhol somou 9,309 bilhões de euros este ano, até setembro. Após o Brasil, a terceira maior operação do mundo fica com o México, com ganho de 1,234 bilhão de euros no ano até setembro, seguido pelo Reino Unido, na quarta posição, com 975 milhões de euros.