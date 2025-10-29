Santander Brasil: lucro líquido recorrente é de R$ 4,009 bi no 3º trimestre (+9,4% em um ano)

O retorno sobre o patrimônio líquido do Santander avançou 0,5 ponto porcentual em um ano, para 17,5%. Os ativos totais somaram R$ 1,253 trilhão, queda de 2,4% em um ano e alta de 2,4% no trimestre. O patrimônio líquido, por sua vez, aumentou 6,1% em um ano e 1,9% em três meses, para R$ 94,171 bilhões.

O Santander Brasil teve lucro líquido gerencial, que desconsidera o ágio de aquisições, de R$ 4,009 bilhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 9,4% ante o registrado em igual período de 2024. Na comparação com o segundo trimestre, houve alta de 9,6%.

A carteira de crédito do banco chegou a R$ 688,8 bilhões no final do terceiro trimestre pelo conceito ampliado, um crescimento de 3,8% no intervalo de um ano e de 2,0% em relação ao trimestre anterior.

A margem financeira bruta, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, foi de R$ 15,208 bilhões, queda de 0,1% em um ano e de 1,2% na comparação trimestral.

Nas margens com clientes, o resultado foi de R$ 16,556 bilhões, crescimento de 11,1% no comparativo anual, e de 2,7% em três meses.

A margem com mercado do Santander foi negativa em R$ 1,348 bilhão. No trimestre anterior, havia sido negativa em R$ 730 milhões.