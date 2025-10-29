Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PSOL vai ao STF contra regras que flexibilizam licenciamento para minerais estratégicos

PSOL vai ao STF contra regras que flexibilizam licenciamento para minerais estratégicos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O PSOL acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) contra decretos editados no governo de Jair Bolsonaro (PL) que flexibilizam o licenciamento ambiental de projetos de extração de minerais enquadrados como "estratégicos". A ação foi distribuída por prevenção ao ministro André Mendonça, que já relata ação do PSB sobre o mesmo tema.

O partido questiona os Decretos 10.657/2021 e 10.965/2022. O primeiro criou o Comitê Interministerial de Análise de Projetos de Minerais Estratégicos (CTAPME), que centraliza a avaliação de empreendimentos considerados prioritários. O segundo alterou regras do Código de Mineração para agilizar o licenciamento, simplificando etapas de fiscalização.

Na petição, a legenda lembra o histórico recente de desastres sociais e ambientais ligados à mineração. "Os colapsos de barragens em Mariana (2015) e Brumadinho (2019) não são episódios isolados, mas consequências de um arranjo regulatório permissivo", alega.

Segundo a legenda, o Executivo e a Agência Nacional de Mineração (ANM) têm priorizado e acelerado projetos de extração de minerais "estratégicos" criando "vias preferenciais e redesenhando etapas processuais sensíveis do licenciamento e da fiscalização".

O PSOL quer que o Supremo determine a suspensão de todos os títulos minerários e licenças ambientais concedidas com base nos decretos. Também quer que a União, os Estados e os municípios sejam obrigados a implementar um plano de fiscalização, mitigação e prevenção de riscos decorrentes da atividade minerária dando prioridade a áreas de vulnerabilidade socioambiental, como o Vale do Jequitinhonha (MG).

Outro pedido da legenda é para assegurar a participação social e a realização da consulta prévia às comunidades tradicionais em qualquer procedimento de licenciamento futuro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

STF

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar