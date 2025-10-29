Microsoft tem lucro de US$ 27,75 bilhões no 1º trimestre do ano fiscal de 2026

A receita registrada foi de US$ 77,7 bilhões, um aumento de 18% ante o mesmo período no ano passado, e também superou as expectativas dos especialistas, que previam o valor de US$ 75,38 bilhões.

A Microsoft teve lucro líquido de US$ 27,75 bilhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, encerrado em setembro, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 29. O valor representa um aumento de 12% em comparação com o mesmo período no ano anterior. O lucro ajustado por ação foi de US$ 4,13 dólares, acima dos US$ 3,67 esperados por analistas do FactSet.

"Tivemos um forte início de ano fiscal, superando as expectativas em receita, lucro operacional e lucro por ação. A força do Microsoft Cloud reflete a crescente demanda de clientes por nossa plataforma diferenciada", disse Amy Hood, vice-presidente executiva e diretora financeira da Microsoft.

Dentre os destaques, a receita registrada na Intelligent Cloud da empresa foi de US$ 30,9 bilhões, um aumento de 28% em comparação com o mesmo período no ano anterior. Somente a receita do Azure e de outros serviços de nuvem subiu 40% no período.

Na manhã desta quarta, uma queda atingiu o Azure e outros softwares em nuvem da Microsoft.

Por volta das 17h50 (de Brasília), a ação da Microsoft caía 1,77%.