Microsoft informa queda nos sistemas de computação em nuvem

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Microsoft informou que parte dos serviços em nuvem que fornece sofreu interrupção desde o fim da manhã pelo mundo todo. Os problemas ocorrem em produtos como o Azure, de armazenamento de dados, e o pacote de softwares 365.

Uma queda no sistema Azure levou ao problemas em outros serviços, segundo a empresa.

A Microsoft afirmou ainda que continua investigando os fatores que contribuíram para a interrupção, bem como fluxos de trabalho adicionais de recuperação.

Usuários relataram problemas também na AWS, plataforma de computação em nuvem da Amazon. A empresa, no entanto, negou que esteja com problemas no sistema.

A pane pode ter relação com a queda do site do Banco Central do Brasil, mas a autarquia não confirmou as informações até o momento.

A falha também afeta os sistemas do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), como a atualização de dados em planilhas do Excel.

*Com informações de Dow Jones Newswires

