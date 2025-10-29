Meta tem queda de 83% no lucro líquido, para US$ 2,71 bilhões, no 3º trimestre

A Meta anunciou uma queda de 83% em seu lucro líquido no terceiro trimestre, após a empresa dona do Facebook informar uma provisão não-recorente para imposto de renda. A companhia também traçou projeções mais elevadas para despesas com capital, ajudando a pressionar a ação. Nos três meses até 30 de setembro, a empresa registrou lucro líquido de US$ 2,71 bilhões, comparado a US$ 15,7 bilhões no mesmo período de 2024. O ganho por ação diluída ficou em US$ 1,05, ante US$ 6,72 esperado pelos analistas consultados pela FactSet e US$ 6,03 no terceiro trimestre de 2024.

A companhia registrou, contudo, um aumento de 26% do faturamento, que passou de US$ 40,6 bilhões para o valor recorde de US$ 51,2 bilhões. A provisão para impostos de renda subiu a US$ 18,9 bilhões, um salto de 788% sobre o valor provisionado em igual período de 2024. A empresa informou ainda que os custos e despesas totais ficaram em US$ 30,71 bilhões, um aumento de 32% no comparativo anual. Para 2025, a meta projetou que as despesas totais fiquem entre US$ 116 bilhões e US$ 118 bilhões, uma atualização em relação à projeção anterior de US$ 114 bilhões a US$ 118 bilhões, refletindo uma taxa de crescimento de 22% a 24% em relação ao ano anterior.