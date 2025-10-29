EUA: CBO calcula que paralisação do governo pode custar até US$ 14 bilhões para economia
O Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos (CBO, na sigla em inglês) estima que a paralisação do governo americano pode custar entre US$ 7 bilhões e US$ 14 bilhões para a economia, de acordo com levantamento publicado nesta quarta-feira, 29. Segundo a nota, o shutdown atrasará os gastos federais e terá um efeito negativo na economia, que será em grande parte, mas não totalmente, revertido após o término da paralisação.
De acordo com o texto, a agência projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) real, ajustado para remover os efeitos da inflação, será menor no quarto trimestre de 2025 do que seria sem o shutdown. "Dependendo de sua duração, a paralisação do governo reduzirá o crescimento anualizado do PIB real nesse trimestre em 1,0 a 2,0 pontos porcentuais", avalia.
Para o CBO, após a pausa das atividades governamentais, o PIB real será temporariamente maior do que seria em outras circunstâncias. O escritório, no entanto, afirma que os efeitos da paralisação na economia "são incertos". "Esses efeitos dependem das decisões tomadas pelo governo durante a paralisação. Além disso, não se sabe como os servidores e contratados federais reagirão ao atraso no pagamento de salários", acrescenta.