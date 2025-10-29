Estoque total de crédito sobe 1,1% em setembro para R$ 6,844 trilhões, mostra BC
O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 1,1% entre agosto e setembro, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 29. O estoque atingiu R$ 6,844 trilhões, uma alta de 10,1% no acumulado de 12 meses.
O saldo para pessoas físicas avançou 0,7% em setembro e 11,0% em 12 meses. Para empresas, aumentou 1,7% no mês, com alta de 8,7% em 12 meses.
O estoque de crédito livre também aumentou 1,1% em setembro. O do crédito direcionado, com recursos do BNDES e poupança, subiu 1,0% na mesma comparação.
Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas avançaram 0,7%. Para pessoas jurídicas, cresceram 1,7%.
O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 54,6% em agosto (dado revisado) para 54,8% em setembro.
Habitação e veículos
O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 1,0% em setembro, na comparação com agosto, informou o Banco Central. O saldo atingiu R$ 1,267 trilhão, uma alta de 11,6% em 12 meses.
O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 1,4% em setembro, para R$ 379,894 bilhões. No acumulado de 12 meses, sobe 13,9%
Setores
O saldo de crédito para as empresas do setor agropecuário ficou praticamente estável na comparação entre setembro em agosto, atingindo R$ 54,530 bilhões. No acumulado de 12 meses, ele cresce 4,2%.
O saldo para a indústria aumentou 1,7%, para R$ 980,507 bilhões, e tem alta de 9,3% em 12 meses.
O montante destinado ao setor de serviços cresceu 0,7%, para R$ 1,570 trilhão. No acumulado de 12 meses, avança 8,3%.
O saldo do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados - "outros" - caiu 2,9%, para R$ 6,120 bilhões. Em 12 meses, avança 47,6%.
BNDES
O saldo de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas aumentou 1,0% em setembro, na comparação com agosto, informou o Banco Central. O estoque atingiu R$ 454,461 bilhões, uma alta de 8,6% em 12 meses.
As linhas de financiamento agroindustrial do BNDES cresceram 0,6% em agosto. O financiamento de investimentos aumentou 1,1%, e o crédito para capital de giro caiu 1,4% na mesma comparação.
Crédito ampliado ao setor não financeiro
O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro cresceu 0,2% em setembro, na comparação com agosto, para R$ 19,811 trilhões, informou o Banco Central. O montante equivale a 158,7% do PIB brasileiro.
O crédito ampliado inclui empréstimos no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e operações com títulos públicos e privados, entre outros. É uma métrica que permite uma visão ampla sobre como empresas, famílias e o governo geral estão se financiando.
O saldo do crédito ampliado para empresas caiu 0,1% em setembro, para 53,9% do PIB.
Concessões
As concessões de crédito livre dos bancos aumentaram 8,1% em setembro, na comparação com agosto, para R$ 605,0 bilhões, informou o Banco Central. No acumulado de 12 meses, crescem 10,9%. Os dados não incorporam ajustes sazonais.
Concessões para pessoas físicas cresceram 3,1% no mês, para R$ 327,10 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançam 10,7%. As concessões para empresas dispararam 14,5% em setembro, para R$ 278,0 bilhões. Em 12 meses, têm alta de 11,1%.