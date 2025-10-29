Estoque total de crédito sobe 1,1% em setembro para R$ 6,844 trilhões, mostra BC

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 1,1% entre agosto e setembro, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 29. O estoque atingiu R$ 6,844 trilhões, uma alta de 10,1% no acumulado de 12 meses. O saldo para pessoas físicas avançou 0,7% em setembro e 11,0% em 12 meses. Para empresas, aumentou 1,7% no mês, com alta de 8,7% em 12 meses.

O estoque de crédito livre também aumentou 1,1% em setembro. O do crédito direcionado, com recursos do BNDES e poupança, subiu 1,0% na mesma comparação. Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas avançaram 0,7%. Para pessoas jurídicas, cresceram 1,7%. O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 54,6% em agosto (dado revisado) para 54,8% em setembro. Habitação e veículos

O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 1,0% em setembro, na comparação com agosto, informou o Banco Central. O saldo atingiu R$ 1,267 trilhão, uma alta de 11,6% em 12 meses. O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 1,4% em setembro, para R$ 379,894 bilhões. No acumulado de 12 meses, sobe 13,9% Setores

O saldo de crédito para as empresas do setor agropecuário ficou praticamente estável na comparação entre setembro em agosto, atingindo R$ 54,530 bilhões. No acumulado de 12 meses, ele cresce 4,2%. O saldo para a indústria aumentou 1,7%, para R$ 980,507 bilhões, e tem alta de 9,3% em 12 meses. O montante destinado ao setor de serviços cresceu 0,7%, para R$ 1,570 trilhão. No acumulado de 12 meses, avança 8,3%.

O saldo do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados - "outros" - caiu 2,9%, para R$ 6,120 bilhões. Em 12 meses, avança 47,6%. BNDES O saldo de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas aumentou 1,0% em setembro, na comparação com agosto, informou o Banco Central. O estoque atingiu R$ 454,461 bilhões, uma alta de 8,6% em 12 meses.