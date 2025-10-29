Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Decisão do Fed de cortar taxa básica de juros em 25 pb não foi unânime

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de cortar as taxas de juros em 25 pontos-base (pb) não foi unânime, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 29. Dos dirigentes com direito a voto, o diretor Stephen Miran e o presidente da distrital de Kansas City, Jeffrey Schmid, divergiram da decisão.

Miran, que acumula o cargo de presidência do Conselho de Assessores Econômicos Casa Branca e já criticou diversas vezes o nível elevado das taxas, votou por uma redução maior, de 50 pontos-base (pb).

Já Schmid defendeu manutenção dos juros no nível de 4% a 4,25%.

EUA

