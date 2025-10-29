Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confiança da Indústria cai 0,7 ponto em outubro, para 89,8 pontos, revela FGV

Autor Agência Estado
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV) caiu 0,7 ponto em outubro em comparação a setembro, para 89,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICI recuou 1,7 ponto, para 90,2 pontos. Este foi o sétimo resultado negativo no ano.

O economista Stéfano Pacini, do FGV Ibre, afirma que o resultado do mês reforça o sentimento de pessimismo no setor, que se estende para o futuro. "O sentimento de pessimismo para o futuro é notado em todas as categorias de uso, sobretudo nas produtoras de bens duráveis que são mais sensíveis aos reflexos da política monetária contracionista. O resultado da sondagem retrata à risca a complexidade do ambiente macroeconômico para o setor industrial que vem apresentando sinais de desaceleração da atividade no segundo semestre", destaca.

Em relação aos componentes do índice, o Índice de Situação Atual (ISA) caiu 0,8 ponto, atingindo 94,2 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) recuou 0,7 ponto, para 85,4 pontos, pior resultado desde junho de 2020. O indicador da produção prevista retrocedeu 1,3 ponto, para 82,9 pontos, também o pior resultado desde junho de 2020.

Em contrapartida, o nível de estoques subiu 0,2 ponto, para 106,4 pontos, maior nível desde dezembro de 2023, sugerindo que a indústria enfrenta dificuldades com o acúmulo de produtos. Quando este indicador está acima de 100 pontos, sinaliza que a indústria está operando com estoques excessivos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI) caiu 0,7 ponto porcentual, para 81,9%.

Os dados foram coletados entre os dias 1º e 24 de outubro, e a próxima divulgação da sondagem ocorrerá no dia 26 de novembro.

