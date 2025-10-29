China confirma encontro entre Xi Jinping e Trump para discutir relação bilateral e tarifas

A mídia estatal chinesa informou que o presidente Xi Jinping se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira, 30, em Busan. O encontro deve abordar relações bilaterais e temas de interesse mútuo, após um "consenso preliminar" alcançado nas conversas da semana passada na Malásia.

Trump disse esperar reduzir tarifas relacionadas ao fentanil sobre produtos chineses em troca do compromisso de Pequim de conter exportações de precursores do opioide sintético. Segundo o Wall Street Journal, os EUA poderiam cortar pela metade a tarifa de 20% aplicada a itens ligados ao fentanil, o que levaria a tarifa média sobre importações chinesas a cerca de 45%. Fonte: Dow Jones Newswires*.