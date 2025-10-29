Caterpillar registra lucro líquido de US$ 2,3 bilhões no 3º trimestre

A Caterpillar teve lucro líquido de US$ 2,3 bilhões no terceiro trimestre de 2025, resultado 6,7% menor do que o ganho de US$ 2,47 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 29. Com ajustes, a fabricante americana de máquinas, motores e veículos pesados registrou lucro por ação de US$ 4,95 entre julho e setembro, bem acima da previsão de US$ 4,53 de analistas consultados pela FactSet.

A receita da Caterpillar mostrou expansão anual de 9,3% no trimestre, a US$ 17,6 bilhões, também acima do consenso da FactSet, de US$ 16,8 bilhões.