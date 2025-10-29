Casa Branca cita compra de Boeing, gás, petróleo e exportação de IA em acordo EUA-Coreia do Sul

Em comunicado, é mencionado que a sul-coreana Korean Air comprará 103 novas aeronaves Boeing avaliadas em US$ 36,2 bilhões, apoiando até 135.000 empregos nos EUA; a Korea Gas Corporation irá adquirir cerca de 3,3 milhões de toneladas/ano de Gás Natural Liquefeito (GNL) por acordos de longo prazo com vendedores, incluindo Trafigura e TotalEnergy.

A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira, 29, que o presidente americano, Donald Trump, assegurou "bilhões de dólares" em acordos com a Coreia do Sul, que incluem iniciativas para apoiar empregos americanos, fortalecer a dominância energética dos Estados Unidos, promover a liderança do país na revolução tecnológica e construir a parceria marítima entre os dois países.

Também é destacado que os dois países assinaram o "Acordo de Prosperidade Tecnológica" para expandir a cooperação bilateral em ciência e tecnologia com ênfase nas exportações de IA dos EUA, padrões de IA, adoção de IA, segurança de pesquisa, 6G, cadeias de suprimento de biotecnologia e inovação quântica.

"A Amazon investirá US$ 5 bilhões até 2031 para construir a infraestrutura de nuvem da Coreia do Sul, ajudando a impulsionar as exportações dos EUA e a liderança americana em IA", afirma a nota, que explica que o valor se soma aos investimentos da Amazon Web Services (AWS) em infraestrutura de nuvem em 14 economias da Cooperação Ásia Pacífico (Apec, em inglês), totalizando US$ 40 bilhões.

A Casa Branca afirma que a HD Hyundai e a Cerberus Capital Management farão parceria em um programa de investimento de US$ 5 bilhões para "modernizar estaleiros americanos, fortalecer cadeias de suprimento e aplicar novas tecnologias como navegação autônoma, digitalização e automação". Ainda, a Samsung Heavy Industries e o Vigor Marine Group cooperarão na manutenção, reparo e revisão de embarcações navais, automação de estaleiros e nova construção de embarcações com bandeira dos EUA.