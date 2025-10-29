Câmbio: ativos têm ajustes limitados por espera de Fed, Powell e EUA-China

O dólar opera com viés de alta frente o real na manhã desta quarta-feira, 29, após breve queda na véspera e mais cedo, e os juros futuros têm fôlego limitado também pela relativa estabilidade dos rendimentos dos Treasuries. O Ibovespa futuro exibia viés de baixa. Os ajustes dos ativos financeiros são estreitos diante do "modo de espera" dos investidores pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) e a coletiva com o presidente Jerome Powell nesta tarde. A expectativa é de um segundo corte de 25 PB dos juros americanos e sinais de Powell sobre as próximas reuniões.

O ímpeto da moeda americana é contido ainda pela valorização do minério de ferro, por otimismo sobre o encontro de amanhã entre os presidentes dos EUA e China e possível acordo bilateral de comércio e tarifas. Na cena fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que se reunirá nesta quarta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir compensações no Orçamento de 2025 e 2026 e negociações com os EUA sobre tarifas. O ministro elogiou o diálogo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e afirmou que o clima está favorável para votar medidas fiscais. Haddad também criticou o governador do Rio, Cláudio Castro, por "não fazer nada" contra o contrabando de combustíveis, que, segundo ele, financia o crime organizado no Estado. Mais cedo, o BC informou que as concessões de crédito livre subiram 8,1% em setembro, para R$ 605 bilhões, com alta de 3,1% para pessoas físicas e de 14,5% para empresas.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 0,7 ponto em outubro, para 89,8, registrando o sétimo recuo no ano, segundo a FGV. O BNDES anunciou uma chamada pública para investir até R$ 1 bilhão em ETFs por meio do BNDESPar, selecionando até cinco fundos de índice que podem ser de ações, renda fixa ou híbridos. Cada fundo poderá receber até R$ 200 milhões, com a participação do BNDESPar limitada a 50% do patrimônio investido. O diretor de Regulação do Banco Central, Gilneu Vivan, afirmou que a nova linha de crédito imobiliário atrelada ao IPCA, que entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, tornará as prestações mais estáveis e previsíveis, mesmo com inflação alta.