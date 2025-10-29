Boeing apresenta resultados mistos no 3º trimestre; ação cai no pré-mercado
A Boeing teve prejuízo líquido de US$ 5,34 bilhões no terceiro trimestre de 2025, menor do que a perda de US$ 6,17 bilhões apurada em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 29. Com ajustes, a fabricante de aviões americana apresentou prejuízo por ação de US$ 7,47 entre julho e setembro, bem maior do que a perda de US$ 5,16 prevista por analistas consultados pela FactSet.
Já a receita da Boeing mostrou expansão anual de 28% no trimestre, a US$ 23,27 bilhões, superando o consenso da FactSet, de US$ 22,6 bilhões.
A linha final da Boeing foi prejudicada por despesas relacionadas ao programa 777x. A receita, por outro lado, foi impulsionada por um aumento nas entregas de aviões, que totalizaram 160 no período de três meses, ante 116 unidades um ano antes.
Às 9h01 (de Brasília), a ação da Boeing caía 0,7% no pré-mercado de Nova York, depois de reagir positivamente logo após o balanço.