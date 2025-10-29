Banco Mundial: preços de commodities devem atingir mínima de seis anos em 2026 por petróleo

Os preços globais das commodities devem cair ao seu nível mais baixo em seis anos em 2026, aponta o último Panorama dos Mercados de Commodities do Grupo Banco Mundial. Segundo o documento divulgado nesta quarta-feira, 29, é esperado que os preços caiam 7% tanto em 2025 quanto em 2026, pressionados pelo fraco crescimento econômico global, incertezas políticas persistentes e um excedente crescente de petróleo.

"A demanda por petróleo está crescendo mais lentamente à medida que a demanda por veículos elétricos e híbridos cresce e o consumo de petróleo estagna na China", afirma. O Banco Mundial acredita que os preços do petróleo Brent cairão de uma média de US$ 68 em 2025 para US$ 60 em 2026 - o menor nível em cinco anos.