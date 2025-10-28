UnitedHealth lucra mais que o esperado e eleva projeção para 2025

A UnitedHealth teve lucro líquido de US$ 2,35 bilhões no terceiro trimestre de 2025, representando cerca de um terço do ganho US$ 6,06 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 28. No resultado com ajustes, a maior seguradora de saúde dos EUA registrou lucro por ação de US$ 2,92 entre julho e setembro, acima da previsão de US$ 2,80 de analistas consultados pela FactSet.

A receita da UnitedHealth teve expansão anual de 12,2% no trimestre, a US$ 113,16 bilhões, mas ficou um pouco abaixo do consenso da FactSet, de US$ 113 bilhões.