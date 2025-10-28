Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Senado americano considera ilegal tarifaço contra produtos brasileiros

Medida, porém, precisa ainda passar pela Câmara dos Representantes, de maioria republicana, para ter efeito prático
Tipo Notícia

O Senado dos Estados Unidos aprovou na noite desta terça-feira, dia 28, um projeto de lei que derruba a emergência econômica nacional declarada pelo presidente Donald Trump para impor tarifaço sobre produtos brasileiros.

A medida, no entanto, tem poucas chances de trazer uma mudança prática. Isso porque a legislação precisa passar também na Câmara dos Representantes, de maioria republicana, que adotou novas regras que permitem à liderança barrar sua tramitação.

De autoria do senador democrata Tim Kaine, da Virgínia, o projeto de lei revoga os estados de emergência nacional que Trump declarou para justificar as tarifas.

No caso da tarifa adicional de 40% imposta sobre centenas de produtos brasileiros, que entrou em vigor em 6 de agosto, a justificativa apresentada pelo presidente norte-americano era de que o Brasil adotava práticas comerciais desleais, bem como representava uma “ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA”. 

Retomada da negociação com Brasil

A aprovação do projeto ocorre em meio à retomada das negociações tarifárias entre Estados Unidos e Brasil. No último domingo, dia 26, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, se encontraram em Kuala Lumpur, na Malásia.

Este foi o primeiro diálogo direto entre os dois líderes desde que Trump voltou à Casa Branca.

 

