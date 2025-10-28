Senado americano considera ilegal tarifaço contra produtos brasileiros

Medida, porém, precisa ainda passar pela Câmara dos Representantes, de maioria republicana, para ter efeito prático

A medida, no entanto, tem poucas chances de trazer uma mudança prática. Isso porque a legislação precisa passar também na Câmara dos Representantes, de maioria republicana, que adotou novas regras que permitem à liderança barrar sua tramitação.

O Senado dos Estados Unidos aprovou na noite desta terça-feira, dia 28, um projeto de lei que derruba a emergência econômica nacional declarada pelo presidente Donald Trump par a impor tarifaço sobre produtos brasileiros.

De autoria do senador democrata Tim Kaine, da Virgínia, o projeto de lei revoga os estados de emergência nacional que Trump declarou para justificar as tarifas.

No caso da tarifa adicional de 40% imposta sobre centenas de produtos brasileiros, que entrou em vigor em 6 de agosto, a justificativa apresentada pelo presidente norte-americano era de que o Brasil adotava práticas comerciais desleais, bem como representava uma “ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA”.

Retomada da negociação com Brasil

A aprovação do projeto ocorre em meio à retomada das negociações tarifárias entre Estados Unidos e Brasil. No último domingo, dia 26, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, se encontraram em Kuala Lumpur, na Malásia.

Este foi o primeiro diálogo direto entre os dois líderes desde que Trump voltou à Casa Branca.