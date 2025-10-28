Petrobras: FPSO almirante Tamandaré atingiu vazão recorde de 270 mil bpd em 25/10

A Petrobras informou nesta terça-feira, 28, que o FPSO Almirante Tamandaré, que opera no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, atingiu vazão instantânea recorde de 270 mil barris de óleo por dia (bpd) no sábado, 25. Segundo a estatal, em média, a plataforma produz mais de 250 mil bpd ao longo de outubro, volume superior à sua capacidade nominal de 225 mil bpd.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia destaca que o projeto da plataforma, afretada à SBM Offshore, já contempla margens que permitem alcançar produção de até 270 mil bpd em determinados momentos, sem necessidade de obras. "Essa iniciativa faz parte de uma série de ações que a companhia tem implementado para aumentar a produção por meio de ganhos de eficiência", informa.