Petrobras está confiante em relação à Margem Equatorial, diz Magda Chambriard

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reafirmou nesta terça-feira, 28, que o cenário do preço de petróleo é desafiador para a indústria, mas que a competitividade é uma construção coletiva. Ela ainda se disse confiante sobre os próximos passos em relação à Margem Equatorial.

"Vemos a queda da commodity que nos sustenta e isso exige de todos nós do setor que sejamos cada dia mais eficientes, (...) o que inclui o arcabouço regulatório brasileiro e parceiros que atuem em busca de preços competitivos e eficiência operacional".