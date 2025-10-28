Petrobras está confiante em relação à Margem Equatorial, diz Magda Chambriard
A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reafirmou nesta terça-feira, 28, que o cenário do preço de petróleo é desafiador para a indústria, mas que a competitividade é uma construção coletiva. Ela ainda se disse confiante sobre os próximos passos em relação à Margem Equatorial.
"Vemos a queda da commodity que nos sustenta e isso exige de todos nós do setor que sejamos cada dia mais eficientes, (...) o que inclui o arcabouço regulatório brasileiro e parceiros que atuem em busca de preços competitivos e eficiência operacional".
A executiva participa da abertura da OTC Brasil 2025, um dos principais eventos de tecnologia offshore do mundo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP).
Magda ainda exaltou a posição do governo do Amapá, que tem "estado junto" à Petrobras na direção de novas fronteiras exploratórias. "Temos tido grande apoio da comunidade do Amapá. (...) Nossa reposição de reservas é vital para a indústria e a licença que obtivemos é um marco para o Amapá, para a Petrobras e para todo Brasil. Estamos confiantes que vamos seguir em frente nesse desafio".