INCC-M sobe 0,21% em outubro e repete variação de setembro, revela FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) subiu 0,21% em outubro, repetindo a mesma variação de setembro, segundo a Fundação Getulio Vargas. Com o resultado, o índice acumula alta de 5,58% no ano e de 6,58% em 12 meses.

Os preços de Materiais, Equipamentos e Serviços avançaram 0,27%, após queda de 0,03% no mês anterior, enquanto a alta no custo da Mão de Obra desacelerou de 0,54% em setembro para 0,13% em outubro.