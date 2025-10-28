Iberdrola amplia lucro no 3º trimestre e eleva guidance para 2025

A Iberdrola registrou lucro líquido de 1,74 bilhão de euros no terceiro trimestre de 2025, 30% maior que o ganho de 1,34 bilhão de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pela companhia elétrica espanhola nesta terça-feira, 28.

No acumulado de janeiro a setembro, o lucro ajustado cresceu 16,6%, a 5,12 bilhões de euros, enquanto a receita avançou 2,3%, a 33,86 bilhões de euros.