Sucesso na Margem Equatorial pode adicionar R$ 419 bi ao PIB, diz gerente da Petrobras

A gerente geral de Licenciamento Ambiental e Meio Ambiente da Petrobras, Daniele Lomba, que acompanhou o processo de concessão da licença ambiental da Margem Equatorial, informou que as bacias da região são maiores que as bacias somadas do Sudeste, que sustentam a produção da estatal até hoje desde a sua criação, na década de 1950. "Do Rio Grande do Norte ao Amapá é uma área maior do que as bacias do Sudeste, Campos, Santos e Espírito Santo, então é importante que se conheça esse potencial que vai ser importante para a nossa autossuficiência", disse, em palestra na Fundação Getulio Vargas (FGV) sobre pobreza energética.

Alinhada com a presidente da estatal, Magda Chambriard, Lomba defende a adição energética em vez da transição, e afirmou que o petróleo é necessário para garantir a segurança energética do planeta, e que nenhum grande produtor da commodity parou de produzir por conta do meio ambiente.