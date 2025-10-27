Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IPC-Fipe sobe 0,52% na 3ª quadrissemana de outubro, com leve desaceleração ante prévia anterior

Autor Agência Estado
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,52% na terceira quadrissemana de outubro, desacelerando levemente em relação ao acréscimo de 0,56% observado na segunda quadrissemana deste mês, de acordo com dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta segunda-feira, 27.

Na terceira leitura de outubro, três dos sete componentes do IPC-Fipe avançaram em ritmo mais lento e um se estabilizou: Habitação (de 0,93% na segunda quadrissemana a 0,63% na terceira quadrissemana), Despesas Pessoais (de 0,34% a 0,26%), Saúde (de 0,70% a 0,64%) e Educação (de 0,02% a 0,00%).

Por outro lado, houve aceleração de um período para o outro nas categorias Alimentação (de 0,18% a 0,35%), Transportes (de 0,90% a 1,07%) e Vestuário (de 0,00% a 0,16%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de outubro:

- Habitação: 0,63%

- Alimentação: 0,35%

- Transportes: 1,07%

- Despesas Pessoais: 0,26%

- Saúde: 0,64%

- Vestuário: 0,16%

- Educação: 0,00%

- Índice Geral: 0,52%

