IPC-Fipe sobe 0,52% na 3ª quadrissemana de outubro, com leve desaceleração ante prévia anterior

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,52% na terceira quadrissemana de outubro, desacelerando levemente em relação ao acréscimo de 0,56% observado na segunda quadrissemana deste mês, de acordo com dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta segunda-feira, 27.

Na terceira leitura de outubro, três dos sete componentes do IPC-Fipe avançaram em ritmo mais lento e um se estabilizou: Habitação (de 0,93% na segunda quadrissemana a 0,63% na terceira quadrissemana), Despesas Pessoais (de 0,34% a 0,26%), Saúde (de 0,70% a 0,64%) e Educação (de 0,02% a 0,00%).