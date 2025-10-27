Focus: mediana de IPCA 2025 passa de 4,70% para 4,56%, acima do teto da meta

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 caiu de 4,70% para 4,56%. A taxa está 0,06 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Há um mês, era de 4,81%. Considerando apenas as 117 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a medida passou de 4,70% para 4,53%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 27. A projeção para o IPCA de 2026 diminuiu de 4,27% para 4,20%. Há um mês, era de 4,28%. Considerando apenas as 117 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana recuou de 4,28% para 4,20%.

O Banco Central espera que o IPCA some 4,8% em 2025 e 3,6% em 2026, conforme a trajetória divulgada no último ciclo de comunicações do Comitê de Política Monetária (Copom). No horizonte relevante, o primeiro trimestre de 2027, o colegiado espera que a inflação em 12 meses seja de 3,4%. Na última decisão, o Copom manteve a taxa Selic em 15% e reafirmou que o cenário é marcado por elevada incerteza, o que exige cautela na condução da política monetária. "O Comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta", enfatizou. O colegiado também detalhou, na ata, que, "na medida em o cenário tem se delineado conforme esperado, o Comitê inicia um novo estágio em que opta por manter a taxa inalterada e seguir avaliando se, mantido o nível corrente por período bastante prolongado, tal estratégia será suficiente para a convergência da inflação à meta". A partir deste ano, a meta de inflação é contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.