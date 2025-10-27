Brasil apoia entrada da Malásia como membro pleno do Brics, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta segunda-feira, 27, em entrevista coletiva em Kuala Lumpur, que o Brasil apoia a entrada da Malásia como membro pleno do Brics. O presidente brasileiro elogiou o primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim, e disse ter ficado impressionado com a recepção do povo e com o potencial de cooperação econômica entre os dois países. "Saio da Malásia com a melhor impressão possível, pela simpatia do povo, pelo governo e pelos empresários. Em cada lugar que chego parece que já conheço todo mundo, é um pouco do povo brasileiro", declarou o presidente.