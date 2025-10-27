Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil apoia entrada da Malásia como membro pleno do Brics, diz Lula

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta segunda-feira, 27, em entrevista coletiva em Kuala Lumpur, que o Brasil apoia a entrada da Malásia como membro pleno do Brics. O presidente brasileiro elogiou o primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim, e disse ter ficado impressionado com a recepção do povo e com o potencial de cooperação econômica entre os dois países. "Saio da Malásia com a melhor impressão possível, pela simpatia do povo, pelo governo e pelos empresários. Em cada lugar que chego parece que já conheço todo mundo, é um pouco do povo brasileiro", declarou o presidente.

